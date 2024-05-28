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WKN: A3DU70 | ISIN: US00449R1095 | Ticker-Symbol: ZH20
Frankfurt
27.05.24
15:29 Uhr
35,600 Euro
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Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Sonstige
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