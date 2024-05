DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AAC TECHNOLOG.HLDG.ADR/ A2X US0003041052 28.05.2024 HZE/EOT

A.P.MOELL-M.B U.ADR 1/200 DP4H US00202F1021 28.05.2024 HZE/EOT

ACCELLERON IND. ADR/1 ZH20 US00449R1095 28.05.2024 HZE/EOT

ANADOLU E.BIR.M. ADR 1/5 EF41 US0325232017 28.05.2024 HZE/EOT

CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 2CKA US12562Y1001 28.05.2024 HZE/EOT

CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N. CAR1 US1444302046 28.05.2024 HZE/EOT

GETLINK ADR EO-,40 TNU US37428N1054 28.05.2024 HZE/EOT

GREAT WALL MOTOR H ADR/10 GRVB US39137B1098 28.05.2024 HZE/EOT

NN GROUP NV UNSP.ADR/1 2NN0 US6293341037 28.05.2024 HZE/EOT

ORIENT OVERSEAS INT.ADR/5 ORI US68620F1030 28.05.2024 HZE/EOT

SAFRAN UNSPONS.ADR 1/4 SEJU US7865841024 28.05.2024 HZE/EOT

SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 SNDB US80687P1066 28.05.2024 HZE/EOT

SKYWORTH GRP UNSP.ADR/30 KYW0 US83088L1044 28.05.2024 HZE/EOT

