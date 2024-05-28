DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AAC TECHNOLOG.HLDG.ADR/ A2X US0003041052 28.05.2024 HZE/EOT
A.P.MOELL-M.B U.ADR 1/200 DP4H US00202F1021 28.05.2024 HZE/EOT
ACCELLERON IND. ADR/1 ZH20 US00449R1095 28.05.2024 HZE/EOT
ANADOLU E.BIR.M. ADR 1/5 EF41 US0325232017 28.05.2024 HZE/EOT
CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 2CKA US12562Y1001 28.05.2024 HZE/EOT
CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N. CAR1 US1444302046 28.05.2024 HZE/EOT
GETLINK ADR EO-,40 TNU US37428N1054 28.05.2024 HZE/EOT
GREAT WALL MOTOR H ADR/10 GRVB US39137B1098 28.05.2024 HZE/EOT
NN GROUP NV UNSP.ADR/1 2NN0 US6293341037 28.05.2024 HZE/EOT
ORIENT OVERSEAS INT.ADR/5 ORI US68620F1030 28.05.2024 HZE/EOT
SAFRAN UNSPONS.ADR 1/4 SEJU US7865841024 28.05.2024 HZE/EOT
SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 SNDB US80687P1066 28.05.2024 HZE/EOT
SKYWORTH GRP UNSP.ADR/30 KYW0 US83088L1044 28.05.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AAC TECHNOLOG.HLDG.ADR/ A2X US0003041052 28.05.2024 HZE/EOT
A.P.MOELL-M.B U.ADR 1/200 DP4H US00202F1021 28.05.2024 HZE/EOT
ACCELLERON IND. ADR/1 ZH20 US00449R1095 28.05.2024 HZE/EOT
ANADOLU E.BIR.M. ADR 1/5 EF41 US0325232017 28.05.2024 HZE/EOT
CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 2CKA US12562Y1001 28.05.2024 HZE/EOT
CARREFOUR SP.ADR 1/5/O.N. CAR1 US1444302046 28.05.2024 HZE/EOT
GETLINK ADR EO-,40 TNU US37428N1054 28.05.2024 HZE/EOT
GREAT WALL MOTOR H ADR/10 GRVB US39137B1098 28.05.2024 HZE/EOT
NN GROUP NV UNSP.ADR/1 2NN0 US6293341037 28.05.2024 HZE/EOT
ORIENT OVERSEAS INT.ADR/5 ORI US68620F1030 28.05.2024 HZE/EOT
SAFRAN UNSPONS.ADR 1/4 SEJU US7865841024 28.05.2024 HZE/EOT
SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 SNDB US80687P1066 28.05.2024 HZE/EOT
SKYWORTH GRP UNSP.ADR/30 KYW0 US83088L1044 28.05.2024 HZE/EOT