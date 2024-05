Nissan strebt den Produktionsstart für das Nachfolgemodell des seit 2010 erhältlichen E-Kompaktwagens Leaf wohl für März 2025 an. Das geht aus einem britischen Medienbericht hervor. Der letzte Leaf der aktuellen Generation ist diesen März in Sunderland vom Band gelaufen. Laut einem Autocar-Bericht sind die Umbauten des Werks in Sunderland im Gange und die auf sechs Monate angelegte Testproduktion des Leaf-Nachfolgers soll nach Informationen des britischen ...

