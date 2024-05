Amazon hat angekündigt, beträchtliche Investitionen in die Erweiterung seiner Cloud-Infrastrukturen in Italien zu tätigen. Die geplante Expansion zielt darauf ab, das Wachstum seines Web-Services-Geschäfts in Europa zu stärken. Anleger und Marktbeobachter sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, da sie sich möglicherweise positiv auf die Amazon-Aktie auswirken könnten.Amazon plant große Investitionen ...

