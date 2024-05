Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Montag mit einem Gewinn von 0,4% in die neue Woche starten. Rückblick: Nach der erfolgreichen Tagesumkehr vom Freitag hat der DAX zum gestrigen Wochenstart an die positiven Tendenzen angeknüpft und sich wieder oberhalb der 18.700er-Marke stabilisiert. Schon zur Eröffnung bei 18.703 sprangen die Blue Chips ...

