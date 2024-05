Am Dienstagmorgen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelsstart ab. Der DAX dürfte bei mit einem leichten Plus in den Handel starten und die 18.800-Punkte-Marke im Tagesverlauf testen. Vorbörslich pendelte der Index in einer Spanne zwischen 18.757 und 18.811 Punkten. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Keine Impulse von der Wall StreetAn den US-Aktienbörsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...