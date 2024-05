© Foto: picture alliance/dpa | Philipp Schulze



Die Rüstungsschmiede Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen Aufträge mit einem Gesamtwert von mehreren Hundert Millionen Euro erhalten.Angesichts der wachsenden geopolitischen Spannungen und der Bemühungen westlicher Streitkräfte, ihre lange vernachlässigten Arsenale zu modernisieren und für den Ernstfall mit ausreichend Munition zu versorgen, verzeichnete der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall in den vergangenen Tagen eine Reihe neuer Aufträge. Artillerie-Equipment stark gefragt Bereits am vergangenen Donnerstag gab der DAX-Konzern bekannt, einen mit 71 Millionen Euro dotierten Auftrag aus Schweden erhalten zu haben: Rheinmetall soll 48 Trägerfahrzeuge für das hochmobile …