DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE forciert Markteintritt in Nordamerika und schließt Partnerschaft mit Maryville Consulting

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/28.05.2024/09:00) - * Serviceware baut durch Markterschließung in USA und Kanada gute internationale Marktstellung weiter aus * Partnerschaft mit führendem Beratungshaus Maryville Consulting im Bereich IT-Finanzmanagement * Hohe Synergieeffekte und Wachstumsopportunitäten erwartet

Idstein, 28. Mai 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) setzt ihre internationale Expansionsstrategie weiter erfolgreich um. In diesem Rahmen forciert Serviceware nun die Erschließung des nordamerikanischen Marktes, dem größten Softwaremarkt weltweit, durch eine Partnerschaft im Bereich IT-Finanzmanagement mit der Maryville Consulting Group ("Maryville"). Maryville ist ein führendes, auf Technologie und Innovationsmanagement spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in St. Louis. Die Kooperation umfasst die USA und Kanada und verbindet die Expertise von Maryville in den Bereichen digitale Transformation, Prozessoptimierung, IT-Strategieentwicklung und Technology Business Management (TBM) mit der Softwarelösung von Serviceware für das IT-Kostenmanagement. Durch die Verzahnung des Leistungsangebots von Serviceware und Maryville ergeben sich für Unternehmen erhebliche Mehrwerte und ein breites Lösungsangebot, mit dem sie ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern können.

Serviceware erhält im Zuge der Partnerschaft unter anderem Zugang zu neuesten Best-Practice-Ansätzen in der TBM-Beratung für den US-amerikanischen Markt, wird operative Kapazitäten erweitern und so die starke internationale Marktposition weiter ausbauen. Maryville verfügt über einen starken Kundenstamm mit zahlreichen Fortune-2000-Unternehmen und Großkonzernen. Für Serviceware ergeben sich hieraus neue Kundenpotenziale und deutliche Wachstumsmöglichkeiten. Zudem ist geplant, gemeinsam Softwarelösungen zu entwickeln, mit denen Unternehmen Geschäftsziele noch schneller und effizienter erreichen können.

Serviceware und Maryville haben das große Potenzial ihrer Partnerschaft bereits durch einen sehr erfolgreichen ersten gemeisamen Auftritt auf der Gartner CFO Executive Conference am 20. und 21. Mai in National Harbour / Washington unter Beweis gestellt.

Dr. Alexander Becker, COO von Serviceware: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Maryville Group in den USA. Ihre jahrzehntelange Erfahrung im Technology Business Management, kombiniert mit einer gemeinsamen Vision und starken Synergien in unseren Angeboten, positioniert uns perfekt, um eine starke Kundenbasis in der Region aufzubauen und zu erweitern."

Jeff Blomker, Geschäftsführer der Maryville Consulting Group: "Wir sind stolz darauf, Serviceware, einen führenden Anbieter von TBM-IT-Finanzmanagement-Software, in den USA zu vertreten und freuen uns darauf, das gemeinsame Geschäft voranzutreiben. Unsere Partnerschaft wird innovative, wertsteigernde Lösungen liefern, die unsere Kunden auf ihrem Weg zu einem exzellenten Management ihrer Technologieinvestitionen unterstützen."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)