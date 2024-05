Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit großem Stolz präsentiert Panini die offiziell lizenzierte "Deutschland 2024 & die Besten aus Europa" Sticker-Collection und die Trading Cards-Collection "DFB Team-Set 2024", die Fußballfans diesen Sommer in ganz Deutschland begeistern wird.Die "Deutschland 2024 & die Besten aus Europa" Sticker-Collection bietet Fußballfans die Möglichkeit, die Top-Mannschaften Deutschland, Frankreich, England, Italien und Spanien in ihrer ganzen Vielfalt und Bandbreite zu erleben - eine vollständige Kollektion mit Logos, Trikots, Markenzeichen und Emblemen. Während es insgesamt 290 Sticker zu sammeln gibt, erhält jeder Spieler der deutschen Nationalmannschaft eine eigene Porträt-Seite, die mit spannenden Fakten und Einblicken in Training und Spiel gefüllt ist. Zudem feiert Panini die größten Legenden im deutschen Nationaltrikot und wirft einen Blick auf die vielversprechendsten Talente, die für kommende Turniere bereitstehen. Eine Tüte beinhaltet sechs Sticker und kostet 1 Euro (UVP). Die Collection ist ab Mitte Mai erhältlich.Die "DFB Team-Set 2024" Trading Card Box ist ab Anfang Juni erhältlich. Die limitierte Edition besteht aus 6 Packs mit je 6 Karten. Jede Box enthält im Durchschnitt 2 nummerierte Parallel-Cards und bietet zudem die Möglichkeit, in zufälligen Boxen ein Original-Autogramm zu finden. Zu den Highlights zählen Unterschriften von elf aktuellen Nationalspielern wie Florian Wirtz, Jamal Musiala & Toni Kroos. Doch auch die Legenden des deutschen Fußballs, darunter Franz Beckenbauer, Bastian Schweinsteiger, Matthias Sammer und Michael Ballack, sind mit ihren Unterschriften vertreten. Das Set ist ein Muss für jeden Sammler und Fan des deutschen Nationalteams. Der Preis beträgt 39,99 Euro (UVP).Alleinstellungsmerkmal beider Kollektionen sind die originalen Trikots der Top-Mannschaften Europas. Hermann Paul, Managing Director bei Panini Deutschland, erklärt: "Zum Redaktionsschluss des Sticker-Albums lagen uns noch nicht Bilder aller fünf Nationen im neuen Europameisterschafts-Trikot vor, weshalb wir auf Grund der Gleichbehandlung auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Trikot zurückgegriffen haben. In unserem DFB Trading Card Set hingegen waren wir in der Gestaltung flexibler und konnten die neuen Europameisterschafts-Trikots einbinden. Wir wollen unseren Fans einzigartige Kollektionen präsentieren, die die Originalität und Authentizität der deutschen Nationalmannschaft in jedem einzelnen Sticker und jeder einzelnen Karte widerspiegeln. Das ist uns hoffentlich gelungen."Der Inhalt beider Sammlungen ist vollständig von den beteiligten Verbänden lizenziert. "Wir freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Panini, der zweifelsohne zur renommiertesten Adresse im Bereich Sticker und Trading Cards zählt, den Fans pünktlich zum Turnier im eigenen Land original lizenzierte und qualitativ hochwertige Produkte unserer deutschen Nationalmannschaft anbieten zu können", sagt Fritz Frank, Head of Licensing beim DFB.Die Panini-Gruppe ist seit über 60 Jahren ein Pionier in der Welt der Sammelstücke und ist stolz darauf, Produkte anzubieten, die die Leidenschaft der Fans für den Sport widerspiegeln. Mit der "Deutschland 2024 & die Besten aus Europa" Sticker-Collection und dem "DFB Team-Set 2024" setzt Panini seine Tradition fort, hochwertige und authentische Sticker und Trading Cards zu produzieren.Weitere Informationen zu den Kollektionen erhalten Sie unter www.panini.de.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422637/Panini_Sticker_Collection.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2093309/Panini_Logo.jpgContact: Ronald Schäffer - 0711 - 94768 810View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/highlights-fur-den-sommer-offizielle-panini-sticker-collection-deutschland-2024--die-besten-aus-europa-und-die-trading-card-box-dfb-team-set-2024-302156004.htmlOriginal-Content von: Panini Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79692/5788552