28.05.2024 / 09:58 CET/CEST

MABEWO Holding SE, Luxemburg

ISIN: LU2640432121

28. Mai 2024



Die Gesellschafterversammlung der MABEWO Holding SE hat gestern am 27. Mai 2024 der Verschmelzung der MABEWO AG, Küssnacht/Rigi, auf die MABEWO Holding SE, Luxemburg, zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der MABEWO AG hatte dieser bereits am 22. Februar 2024 zugestimmt.



Die Eintragung im Handelsregister und damit der wirksame Vollzug erfolgt voraussichtlich am Montag, den 3. Juni 2024. Als Ergebnis der Verschmelzung wird die MABEWO Holding SE den Geschäftsbetrieb der MABEWO AG vollständig übernehmen und danach mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von technischen Einrichtungen für das Indoor-Farming und innovativen Photovoltaik-Lösungen tätig sein. Die Verschmelzung erfolgt mit rückwirkender Wirkung zum 1. September 2023.



Mitteilende Person: Jörg Trübl, Mitglied des Verwaltungsrats









