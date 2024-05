News von Trading-Treff.de EURUSD, WTI und DAX sind drei Kandidaten in meiner heutigen Sendung "Tickmill's tägliche Tradingideen". Für die FX-Paarung EURUSD wird es jetzt im Lauf vor der EZB-Sitzung am 06. Juni spannende. Eine wichtige Kursmarke steht im Raum und das Verhalten des Marktes an diesem Level ist sehr wichtig für die weitere Tradeplanung. Beim WTI stehen die Zeichen weiter auf Erholung und der DAX steht im Vorfeld der US-Markteröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...