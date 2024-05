Der boerse.de-Aktienfonds (ausschüttende Variante) notiert heute "Ex-Ausschüttung", also bereinigt um den Ausschüttungsbetrag in Höhe von 2,52 Euro je Anteil, den Anleger am 31. Mai 2024 (Valuta-Tag) gutgeschrieben bekommen. Damit setzt der Champions-Fonds für den Vermögensaufbau die Serie der jährlich steigenden Ausschüttungen weiter fort: Verlauf Ausschüttungen boerse.de-Aktienfonds Dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...