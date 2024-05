Kempower wird seine Megawatt-Ladelösungen an Hedin Supercharge im schwedischen Linköping liefern. Hedin Supercharge eröffnet in diesen Tagen an einem neuen Standort in Linköping einen Ladehub mit Hardware von Kempower. Bei Hedin Supercharge handelt es sich um die 2023 gegründete Ladeinfrastruktur-Tochter der schwedischen Autohandelsgruppe Hedin Mobility Group. Der Ladehub in Linköping wird zunächst mit vier CCS-Ladepunkten zum schnellen Laden von ...

