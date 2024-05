© Foto: Michael Kappeler - dpa



Die EZB sollte ihre quantitativen Lockerungsprogramme strategisch und vorrangig in wirtschaftlichen Krisenzeiten einsetzen, so Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums, bei einer Rede in Tokio."Vermögenskäufe sind besonders in Zeiten finanzieller Turbulenzen ein starkes Werkzeug", erklärte Schnabel. Sie betonte jedoch, außerhalb solcher Phasen müsse genau geprüft werden, ob die Vorteile der Käufe von zum Beispiel Anleihen die damit verbundenen Kosten übersteigen. Schnabel wies darauf hin, dass die Effektivität von QE (Quantitative Easing) stark vom jeweiligen nationalen Kontext abhänge und mit höheren Kosten im Vergleich zu anderen politischen Instrumenten verbunden sein könne. Die …