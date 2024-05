Apple (AAPL.US) gewinnt vor der Markteröffnung aufgrund steigender Nachfrage in China

Eine Flut von Rabattangeboten in den Regalen großer chinesischer Einzelhandelsketten führte im April zu einem Anstieg der Nachfrage nach iPhone-Handys. Die neuesten Daten der Chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie zeigten, dass der Smartphone-Absatz in China um 52% gestiegen ist und damit einen Teil des Einbruchs zu Beginn des Jahres wettmacht. Die niedrige Preisbasis (aufgrund der geringeren Nachfrage) in Kombination mit dem chinesischen Shopping-Festival am 18. Juni legt den Grundstein für eine Verlängerung des besseren Verkaufsimpulses in China im kommenden Monat.

Analysten von Bloomberg Intelligence sagen, dass Daten aus einer kürzlich durchgeführten Umfrage eine Bereitschaft zum Umstieg auf höherwertige Telefone, einschließlich der Marke iPhone, anzeigen, aufgrund der langen Wartezeit auf Huaweis Premium-Modelle.

Apple (AAPL.US)-Aktien legen derzeit um 1,85% zu, vor der Eröffnung der Wall Street. Quelle: xStation 5

