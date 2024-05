Nach einem Kursrutsch in der letzten Woche macht dieser MDAX-Highflyer seinem Namen jetzt wieder alle Ehre und setzt zum großen Comeback an. Die Einschätzung der Analysten von Jefferies treibt die Aktie dabei weiter an. Bei der Versand-Apothekengruppe Redcare Pharmacy herrschte in der letzten Woche Katerstimmung. Nach beeindruckenden Kursgewinnen in den letzten Monaten krachte die Aktie mit einem Wert von 98 Euro auf ein Jahrestief. Seitdem läuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...