Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Aktuell sieht es so aus, als wollten sich die Bullen mit dem Deutschen Aktienindex still und leise an das Allzeithoch heranpirschen, um dann in einem von den Bären unbeobachteten Moment die 19.000er Marke in Angriff zu nehmen. Dass sich dieses Schauspiel gerade in Zeitlupe abspielt, muss kein schlechtes Zeichen sein. Die Bären haben sich nach dem Fehlversuch am vergangenen Freitagmorgen wieder in ihre Höhlen zurückgezogen und ein weiteres ...

