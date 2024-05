Le Locle, Schweiz (ots) -Dezente und schlichte Design-UpdatesFür diese Neuvorstellung wurde das Gehäuse dezent umgestaltet und mit einer Aussparung an den Gehäusekanten versehen, was zu einem kompakteren und eleganteren Erscheinungsbild führt. Diese Zeitmesser sind ideal für alle, die ein sportliches und zugleich ausdrucksstarkes Accessoire suchen. Sie sind wasserdicht bis zu einem Druck von 30 bar (300 m) und dank der Super-LumiNova®-Beschichtung der Zeiger und Stundenmarkierungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar.Die neue Erweiterung der Seastar-Kollektion umfasst fünf Modelle, die alle ein vertikal gebürstetes Zifferblatt aufweisen, dessen Farbe zu den Rändern hin ins Schwarze übergeht und so die Wirkung von Farbverlauf und Textur verstärkt. Jedes Modell ist mit einer einseitig drehbaren Stahllünette mit farbig bedrucktem Mineralglasring ausgestattet.Zwei Modelle haben dasselbe Edelstahlgehäuse und -armband, unterscheiden sich aber durch die Farbe des Zifferblatts: das eine ist blau, das andere grau. Ein weiteres Modell dieser Kollektionserweiterung ist die zweifarbige Ausführung mit besonders markanter Optik. Dieses Modell wird durch eine Lünette mit gelbgoldener PVD-Beschichtung und einen schwarzen Ring aufgewertet und durch ein passendes zweifarbiges Armband mit goldfarbener PVD-Beschichtung und Edelstahlelementen ergänzt.Ungewöhnlich für die Seastar-Kollektion sind zwei weitere Modelle, deren Gehäuse vollständig mit schwarzem PVD beschichtet sind. Das eine hat ein schwarzes Tropenarmband und ein gebürstetes blaues Zifferblatt, das andere ein gebürstetes graues Zifferblatt und ein komplett schwarzes Metallarmband.Sportlich oder schick - Sie haben die Wahl.Das einfach zu handhabende Armbandwechselsystem bietet Anpassungsfähigkeit und ermöglicht es dem Träger, schnell zwischen einer Vielzahl kompatibler Tissot-Armbänder zu wechseln.Für alle, die einen aktiven Lebensstil pflegen, ist das schwarze Tropenarmband eine frische Ergänzung des Tissot-Sortiments. Der Austausch der einzelnen Armbänder erfolgt mühelos durch einfaches Ausklipsen des alten und Einklipsen des neuen Bandes.Für immer und überallDie Seastar-Kollektion - ein beliebter Klassiker und ein Grundpfeiler von Tissot - umfasst nun auch eine Powermatic-80-Version in einem moderneren, mittelgroßen Gehäuse. Mit ihren schlichten Zifferblättern, den automatischen Uhrwerken und dem dezent aktualisierten Design bewahrt diese Kollektion die Ästhetik, die zu ihrer ursprünglichen Beliebtheit beigetragen hat.Ob bei einem Abenteuer am Meer, in den Ferien am Strand oder bei einem Geschäftstreffen - die Seastar-Kollektion wurde entwickelt, um Ihr Outfit bei jeder Gelegenheit aufzupeppen und Ihrem Look einen Hauch von Swissness zu verleihen.Über TissotTissot - Uhrenhersteller, der seit 1853 Tradition mit Pioniergeist vereint.In den Schweizer Bergen von Le Locle stellt Tissot Uhren her, die von der Geschichte eines Lebens erzählen: Dabei kommt es nicht nur auf das Ziel an, sondern auch auf die Bedeutung des von wichtigen Meilensteinen und unvergesslichen Erinnerungen gesäumten Weges. Die Botschafter der Marke, darunter der amerikanische Basketballstar Damian Lillard, der italienische Motorradrennfahrer Enea Bastianini, der slowenische Radrennfahrer Primoz Roglic und die chinesischen Schauspieler Liu Yifei und Simon Gong, stehen beispielhaft für die Stunden der Hingabe, die einer herausragenden Leistung vorausgehen. Darüber hinaus ist Tissot der NBA, der MotoGPTM und der Tour de France als Offizieller Zeitnehmer verbunden. Entdecken Sie die Kollektionen von Tissot: T-Touch, PRX, Chemin des Tourelles. Jede in der Schweiz gefertigte Uhr verkörpert die Verschmelzung von Erbe und Innovation und ist trotz ihres erschwinglichen Preises ein bleibendes Vermächtnis, das den Zwängen der Zeit trotzt. Tissot steht für so viel mehr als bloße Uhrmacherei und Zeitmessung. Denn Tissot begleitet die Menschen in jedem einzelnen Moment und würdigt so nicht nur die Erfolge, sondern auch die Reise selbst.Pressekontakt:Carina NochtPublic Relations TissotThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 20D - 65760 EschbornMobil: +49 170 91 20 944Carina.Nocht@swatchgroup.comOriginal-Content von: Tissot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148436/5788753