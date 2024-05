Nach mehreren schwierigen Monaten verzeichnen die iPhone-Verkäufe in China eine deutliche Erholung. Haupttreiber dieses Aufschwungs sind erfolgreiche Rabattaktionen, die Apple und seine Einzelhandelspartner auf iPhones gewähren. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu. Im April stiegen die Smartphone-Auslieferungen an Einzelhändler in China erheblich, wie die China Academy of Information and Communications ...

