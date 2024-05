Die Repsol-Aktie zieht am Dienstag an. Rückenwind verleiht eine geplante Veräußerung von Repsols Beteiligung an einem US-Portfolio von erneuerbaren Energien. Laut einem Bericht der Zeitung "Expansion" umfasst dieses Portfolio eine Kapazität von insgesamt 800 Megawatt und könnte einen Verkaufswert von rund 600 Millionen Euro haben.Der Verkauf ist Teil von Repsols langfristiger Finanzstrategie "Asset ...

Den vollständigen Artikel lesen ...