XRP verliert weiter an Boden - Welche Faktoren den Coin im Ranking fallen lassen könnten

XRP, seit langem eine feste Größe auf dem 7. Platz der größten Kryptowährungen, sieht sich zunehmend unter Druck. Mit einem aktuellen Market Cap von 29 Milliarden Dollar und einer treuen Anhängerschaft hoffen viele auf ein baldiges Ende des Prozesses gegen die SEC, das einen ersehnten Preissprung bringen könnte. Doch am Horizont zeichnet sich schon Konkurrenz ab: Dogecoin, derzeit auf Platz 8, rückt immer näher.

Mit einem Market Cap von fast 24 Milliarden Dollar und einem Wachstum von 126% in den letzten 12 Monaten ist Dogecoin nur noch eine 21%ige Steigerung von XRP entfernt. Die Volatilität von Memecoins könnte Dogecoin schnell nach vorne katapultieren. Bereits im April erreichte Dogecoin ein Market Cap von knapp 32 Milliarden Dollar, mit einem Allzeithoch von über 75 Milliarden Dollar. Welche Faktoren könnten also den XRP-Kurs weiter ins Trudeln bringen und die Position von XRP im Ranking gefährden?

XRP im Jahreschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Optionen und Futures Steigen

Ein Faktor könnte XRP zu einer Steigerung verhelfen. Investoren setzen auf Futures und Optionen, die am 31. Mai auslaufen, dank Ripples Teilerfolg im Rechtsstreit gegen die SEC und der Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Eine große Preisbewegung wird mit dem Ablauf dieser Optionen erwartet. Daten von Deribit zeigen Call-Optionen bis zu 1,10 Dollar im neu eingeführten XRP-Optionshandel. Die neuesten Daten deuten auf eine Preisregion von 0,54 Dollar hin, was die Stimmung für weitere Preissteigerungen ankurbeln könnte.

Über 5.260 XRP-Optionen im Wert von 2,81 Millionen Dollar laufen am 31. Mai aus. Das Put-Call-Verhältnis von 0,22 gilt als profitabel für Trader. Eine leichte Erhöhung des XRP-Preises über 0,54 Dollar wird erwartet. Der XRP-Preis bewegt sich seitwärts bei 0,5262 Dollar, mit einem Tief von 0,5238 Dollar und einem Hoch von 0,5399 Dollar in den letzten 24 Stunden.

Das gesamte offene Interesse an XRP-Futures beträgt 1,18 Milliarden XRP, im Wert von 629,82 Millionen Dollar.

Coinbase listet XRP wieder in NY

Ein weiteres Positives Signal sende die Kryptobörse Coinbase. Sie hat kürzlich den Handel mit Ripple (XRP) für Investoren in New York wieder ermöglicht. Anleger in New York können nun XRP-Token kaufen, verkaufen, senden und empfangen. Die Börse hatte den Ripple-Handel 2019 erstmals ermöglicht, die Asset jedoch 2020 nach einem Streit zwischen Ripple und der SEC delistet. Letzten Sommer listete Coinbase Ripple wieder, nachdem Ripple einen Teilerfolg vor Gericht gegen die Regulierungsbehörde erzielte, allerdings war der Handel für New Yorker Investoren weiterhin eingeschränkt.

Bullische Signale im Chart

Viele Analysten sehen großes Ausbruchspotenzial, das den XRP-Preis über 1 Dollar treiben könnte. Ein solcher Ausbruch könnte den lange erwarteten Mega-Bullenlauf auslösen und den XRP-Preis auf ein zweistelliges Allzeithoch katapultieren. Nach zwei Zyklen des Wartens scheint nun der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, besonders da sich der langwierige Rechtsstreit mit der SEC dem Ende nähert und regulatorische Klarheit in Sicht ist.

Der Analyst "Good Morning Crypto, bekannt auf X unter dem Ticker @AbsGMCrypto prognostiziert, dass der lang erwartete XRP-Ausbruch im Sommer 2024 stattfinden wird, was bedeutet, dass der Beginn des Bullenanstiegs innerhalb der nächsten drei Monate liegen könnte. Der Analyst erwartet zudem, dass der Kryptomarkt zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem ersten Quartal 2025 seinen Höhepunkt erreicht und dabei eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar erreicht. Diese Entwicklungen könnten XRP in die Preisfindungsphase führen, bis es während des Zyklusgipfels ein neues Allzeithoch erreicht.

Der bekannte Krypto-Analyst Egrag Crypto zeigt ebenfalls die steigenden bullischen Zeichen in den XRP-Preischarts auf. Er nennt dies die "Genuine Wake-Up Line" und erklärt, wie der Ausbruch perfekt mit früheren Chartausbrüchen übereinstimmt. Dieser Ausbruch könnte den XRP-Preis auf 1,2 bis 1,5 Dollar treiben. Egrag markiert den kritischen Ausbruchspunkt bei 0,7 bis 0,75 Dollar und hofft, dass die XRP-Bullen den Sprung schaffen. Wenn dieser Durchbruch erfolgt, glaubt er, dass XRP seinen Mega-Lauf beginnen wird, mit einem zweistelligen Preis als Allzeithochziel.

Während viele auf die passenden Zeichen von XRP warten, zeigt sich bei Dogeverse schon ein klares Bild. Der Multichain DOGE Token wird nächste Woche seinen Presale beenden und dann auf 6 der größten Blockchains gleichzeitig launchen - was enormes Potential für Investoren des ICO bietet.

Die Blockchains von Dogeverse, Quelle: https://thedogeverse.com/

Dogeverse hat im Vergleich zu XRP in den letzten Wochen konstante Kapitalzuflüsse verzeichnet, wodurch der Presale mittlerweile auf über 15 Millionen US-Dollar angewachsen ist. Ein Memecoin mit einer soliden Basis kann nach dem Start schnell um ein Vielfaches steigen, besonders in dieser neuartigen Konstellation, bei der der Token gleichzeitig auf Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Polygon und Avalanche gestartet wird.

Diese breit angelegte Einführung bietet Anlegern schnellen und einfachen Zugang zum Token, ohne die Einschränkungen durch Bridging oder das Anlegen neuer Wallets auf verschiedenen Blockchains. Das hat Anleger, die beispielsweise auf Base aktiv sind, in der Vergangenheit abgeschreckt, da sie nicht gerne zusätzliche Wallets einrichten und Kapital über Blockchains hinweg bridgen möchten. Durch diese strategische Einführung erleichtert Dogeverse den Zugang für eine breitere Investorenschicht, was das Potenzial für schnelle Wertsteigerungen nach dem Start erheblich erhöht.

