Der Logistiker UPS plant, seine Zustellflotte im Großraum München zu elektrifizieren. In diesem Zuge hat das Unternehmen im Mai ein neues Depot in Kirchheim bei München in Betrieb genommen, von wo aus die Elektro-Transporter eingesetzt werden. Die neue Niederlassung umfasst eine Betriebsfläche von rund 20.900 Quadratmeter, einschließlich etwa 9.100 Quadratmetern Hallenfläche. Dort werden täglich die Pakete für über 10.000 Kundinnen und Kunden sortiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...