Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) einer der neuen Player auf dem Markt für Elektrolyseure - grosse Pläne, Aufbau einer Serienfertigung, Technologieansatz, der sich von den bekannten Grössen wie Plug Power, Nel oder thyssenKrupp nucera unterscheidet. Seit 2017 in Sachen "grünem Wasserstoff" unterwegs.Zuletzt gab es Anfang Januar in einem Interview mit CEO Laakmann im nwm einen Überblick zum aktuellen Stand der Enapter beim Aufbau eines ernstzunehmenden Elektrolyseur-Produzenten mit Serienfertigung. Und Ende Dezember kündigte Enapter eine exklusive Vertriebskooperation für den US-Markt an, die gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...