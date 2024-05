Das Beste, was man über 3M derzeit sagen kann, ist, dass die grössten Probleme langsam aber sicher gelöst werden. Das honoriert die Wall Street mit steigenden Kursen, da man auf steigende Margen in der Zukunft spekuliert.3M (US88579Y1010) bekommt seinen Baustellen in den Griff. Das März-Quartal war in dieser Hinsicht ein deutlicher Erfolg, denn man konnte an gleich drei wichtigen Fronten wesentliche Fortschritte machen. Das waren im Detail 1) der Spin-off der Gesundheitssparte Solventum (US83444M1018) 2) ein Vergleich mit 99 % der Kläger im Bereich des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...