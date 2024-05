Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Apple | Nel | RWE & braut sich bei Wasserstoff-Aktien was zusammen - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Apple - iPhone-Verkäufe in China ziehen an Ark Invest - 14,3 Milliarden $ in 10 Jahren verbrannt Wasserstoff - Ziehen die Aktien jetzt an - Aramis Group - Kurs, Umsatz und Verlust steigen Termine - drückt Footlocker Adidas-Aktie - RWE - Versorger setzt auf Tesla "Megapack" Batterien Deutsche Bank - Aus für Broker Numis Tui - jetzt einsteigen - Musterdepot - Paladin schiebt spekulativer Portfolio auf + 74 % Zuschauerfragen