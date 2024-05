3 Gründe, warum Ethereum über 10.000 $ steigen muss

Die Genehmigung der Ether-Spot-ETFs durch die SEC dürfte den Weg für den Handelsstart in den kommenden Wochen ebnen. Dieser Schritt dürfte voraussichtlich signifikante Kapitalzuflüsse anziehen. Mit dieser Entwicklung nähert sich Ethereum der wichtigen 4.000 US-Dollar-Marke. Damit dürfte der neue Zufluss von Kapital das Wachstum von Ethereum weiter fördern und den Preis weiter nach oben treiben. Aktuell befindet sich Ethereum in einer bullischen Konsolidierung.

Die Preisbestimmung von Vermögenswerten basiert grundsätzlich auf Angebot und Nachfrage. Ein hoher Preis resultiert aus starker Nachfrage bei knappem Angebot, während ein Überangebot oder geringe Nachfrage den Preis senkt. Diese grundlegenden Marktgesetze gelten für alle Märkte, einschließlich Kryptowährungen.

Bei Ethereum Prognosen oder allgemeinen Kursprognosen müssen auch angebotsseitige Analysen berücksichtigt werden. Faktoren wie Mining-Belohnungen, Staking-Anreize und Token-Ausgaben beeinflussen das Angebot und damit den Preis.

Also schauen wir uns heute eher den Ethereum-Supply an. Denn hier gibt es drei Argumente, warum Ethereum eigentlich über 10.000 $ steigen muss.

2500 ETH durch Proof-of-Stake, Deflation möglich

Das Angebot von Ethereum ist mittlerweiletknapp, da täglich nur etwa 2500 ETH ausgegeben werden, um das Netzwerk über Proof of Stake zu sichern. Seit dem Merge hat Ethereum auf Proof of Stake umgestellt, was die Menge neu erzeugter ETH stark reduziert hat. Zusätzlich werden seit der London Hard Fork die Transaktionsgebühren teilweise verbrannt, was die verfügbare Menge an Ethereum weiter verringert. Diese Kombination von niedriger Ausgabe und Burning führt dazu, dass das Gesamtangebot oft konstant bleibt oder sogar abnimmt. In Zeiten hoher Netzwerkaktivität kann dies zu einer deflationären Situation führen, bei der mehr ETH verbrannt wird, als neu erzeugt wird. Diese knappe Angebotsstruktur unterstützt den Wert von Ethereum und kann zu langfristigen Preissteigerungen beitragen.

Hohe Staking-Ratio bei ETH & Ether als DeFi-Asset

Das Angebot von Ethereum bleibt knapp, da etwa 30 Prozent der ETH im Staking gebunden sind und somit dem handelbaren Angebot entzogen werden. Diese Staking-Ratio zeigt das Vertrauen der Investoren in das Netzwerk und reduziert die verfügbare Menge an ETH auf dem Markt. Zudem ist Ether als Asset im DeFi-Bereich sehr beliebt, wo es zur Hinterlegung in verschiedenen Protokollen genutzt wird. Diese Nutzung bindet weitere Mengen an ETH, wodurch das handelbare Angebot weiter verringert wird. Beide Faktoren zusammen tragen erheblich zur Knappheit von Ethereum bei - ein Vorteil von ETH.

Ethereum price can EASILY hit 10k!



- deflationary

- high yields

- massive dev activity

- P/E ratio of 98 (better than Amazon)

- staking ratio keeps increasing

- no sell pressure from miners anymore

- 99% more energy efficient (than last cycle)

- thriving L2 scene

- EIP4844… pic.twitter.com/M5gDN15cg2 - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) December 19, 2023

Angebot auf Krypto-Börsen wird immer knapper

Das Angebot von Ethereum auf Krypto-Börsen wird weiterhin immer knapper und hat laut On-Chain-Daten den niedrigsten Stand seit 2016 erreicht. Ein geringes Angebot auf Börsen bedeutet, dass weniger ETH zum Verkauf verfügbar ist, was oft als bullisches Signal gilt. Weniger verfügbare ETH deutet nun darauf hin, dass Investoren ihre Bestände halten oder in DeFi-Protokolle und Staking investieren, anstatt sie zu verkaufen.

The $ETH balance on exchanges decreased to a six-year low signaling increased investor confidence. pic.twitter.com/GIOaDB0qXo - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 27, 2024

Selbst die Price-Action, ohne Berücksichtigung der angebotsseitigen Treiber, deutet auf Kurspotenzial hin. Der hiesige Trader sieht Ethereum im aktuellen Zyklus ebenfalls im fünfstelligen Bereich.

I know you've been asking for a target for $ETH in this market cycle.

Well, here's a realistic, no-bullshit model with simple TA indicating a target between $10k and $13k in Q2 2025. pic.twitter.com/7i3u5XOZHJ - Wolf (@IamCryptoWolf) May 27, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.