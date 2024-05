London, Ontario; Boston, Massachusetts, den 28. Mai 2024 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Zelltherapien der regenerativen Medizin für die Behandlung von chronischen Erkrankungen konzentriert, gab heute bekannt, dass Jonathan Rigby mit sofortiger Wirkung dem Board of Directors von Sernova beigetreten ist.

"Wir sind begeistert, Jonathan im Board of Directors von Sernova begrüßen zu dürfen. Mit mehr als 30 Jahren vielfältiger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie bringt Jonathan eine Erfolgsbilanz substanzieller Beiträge in unserem Sektor als Biotech-CEO und Board Mitglied mit. Er wird das Fachwissen und die Zusammensetzung unseres derzeitigen Boards sowohl ergänzen als auch erweitern", sagte Cynthia Pussinen, Chief Executive Officer von Sernova. "Wir begrüßen Jonathans Leidenschaft für die Verbesserung des Lebens von Patienten und seine Beratung im Hinblick auf die Beschleunigung der Umsetzung unserer Entwicklungsprogramme."

Herr Rigby verfügt über ein breites Spektrum an Branchenkenntnissen und produktiver Erfahrung. Er war als President und CEO von Revolo Biotherapeutics tätig, wo er das Unternehmen durch mehrere Finanzierungen und zwei klinische Phase-2-Studien führte. Darüber hinaus war er Chairman und Chief Business Officer der BIOS Acquisition Corporation (NASDAQ: BIOS), die einen überzeichneten Börsengang erlebte.

Herr Rigby war zudem CEO von SteadyMed Therapeutics (NASDAQ: STDY), das er vor der Übernahme durch United Therapeutics (NASDAQ: UTHR) an der Nasdaq notierte, sowie Mitgründer von Zogenix (NASDAQ:ZGNX), das nach seiner Notierung an der NASDAQ ebenfalls von UCB (Euronext: UCB) übernommen wurde.

Darüber hinaus ist Herr Rigby derzeit Mitglied vom Boards of Directors des Krebstherapieunternehmens Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ: ONCY) und von IM Therapeutics, das Therapien für Typ-1-Diabetes (T1D) entwickelt. Er war früher Mitglied des Boards von Thermalin Inc., einem Unternehmen, das neue Formen von Insulin entwickelt hat, um die Lebensqualität und die Behandlungsergebnisse von T1D-Patienten zu verbessern.

Außerdem war er früher Mitglied des Boards von Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ: XERS), einem Unternehmen, das eine Therapie zur Behandlung schwerer Hypoglykämie bei T1D entwickelt und vermarktet. Herr Rigby hat einen Abschluss in Biowissenschaften von der Universität Sheffield, Großbritannien, und einen Master of Business Administration von der Universität Portsmouth, Großbritannien.

"Als T1D-Patient bin ich mir der Herausforderungen sehr bewusst, die ein Leben mit dieser lebensverändernden Krankheit mit sich bringt, und der Notwendigkeit, die Krankheit wirksam zu heilen. Angesichts der Vision von Sernova von einer Zukunft, in der chronische Erkrankungen keine unüberwindbaren Hindernisse mehr darstellen, und der Grundlagenarbeit des Unternehmens im Hinblick auf die Bereitstellung einer "funktionellen Heilung" für T1D bin ich besonders begeistert, dem Board beizutreten und hart daran zu arbeiten, das Unternehmen voranzubringen. Sernova steht für eine neue Ära in der Entwicklung zelltherapeutischer Behandlungen, und ich freue mich darauf, mit dem Board und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die bahnbrechende Technologie und die Therapien von Sernova vorantreiben", sagte Herr Rigby.

Über Sernova und seine Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines "funktionellen Heilmittels" für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Seine Haupttechnologie ist das "Cell Pouch-System", ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen.

Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine "funktionelle Heilung" für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

Sernova ging mit Evotec eine Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Die Entwicklungspipeline von Sernova, bei der das Cell Pouch System zum Einsatz kommt, umfasst auch: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion nach Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "Potenzial für" und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten, die Fähigkeit, zusätzliche komplementäre Technologien einzulizenzieren, die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren, sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens auf www.sedarplus.ca konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

