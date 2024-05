Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of May 29, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR DAX X18 AVA 23 GB00BQRJMB62 BEAR GARO X3 AVA 1 GB00BL03L915 BEAR LUGSS X2 AVA 1 GB00BL03L790 BULL PSNY X3 AVA 1 GB00BQRKWZ36 BULL PSNY X4 AVA 2 GB00BQRNNT32 MINI L OLJA AVA 395 GB00BL04FX68 MINI L OMX AVA 413 GB00BKZZG675 MINI S BTSB AVA 6 GB00BNTS6308 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.