Bläst der Dax heute zum Angriff auf die 19.000 Punkte? Die Chancen für einen Test der psychologisch relevanten Marke stehen so schlecht nicht. Der Höhenflug des Index wird aktuell unter anderem von der Hoffnung getragen, dass die EZB zeitnah die Leitzinsen senken wird. In der kommenden Woche - genauer gesagt am Donnerstag, 06. Juni, hätte die EZB die Gelegenheit dazu.Während sich der Dax zum Sprung über die 19.000 Punkte bereitmacht, zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...