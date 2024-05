Die Sorglosigkeit am Aktienmarkt breitet sich weiter aus. Anleger schließen sinkende Kurse aus und kaufen munter weiter Aktien. Der DAX schleicht sich an sein Allzeithoch heran. Doch allein die Zahlen an der Kurstafeln sind nicht genug, um die Lage an der Börse zu beschreiben. Die Übertreibung bei KI, die konjunkturelle Schwäche und die Fehleinschätzung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...