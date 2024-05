Hamburg (www.fondscheck.de) - Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg freut sich bekannt zu geben, dass sie in den letzten zwölf Monaten im Bereich Laufzeitenfonds die Marke von 100 Millionen Euro Fondsvolumen überschritten hat, so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...