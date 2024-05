Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsanbieter mit Sitz in Kalifornien will sein ETF-Geschäft in Europa deutlich ausbauen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus setze dabei auch auf börsengehandelte Fonds mit aktivem Management, berichte Spartenleiter Patrick O'Connor. Doch er warne zugleich vor überzogenen Erwartungen an das Vehikel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...