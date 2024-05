© Foto: Arne Dedert/dpa



Viele mittelgroße europäische Aktien sind stark unterbewertet. IPO-Kandidaten wie Doctolib und Blablacar zögern daher mit einem Börsengang, auch Investoren halten sich bedeckt.Seit Jahren sind mittelgroße Unternehmen in Europa im Vergleich zu den Großkonzernen unterbewertet, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Experten erklären, dass die niedrigen Bewertungen potenzielle Börsenaspiranten abschrecken, da diese nicht die gewünschten Einstiegspreise am Markt erzielen können. Steigende Zinsen und das verlangsamte Wirtschaftswachstum in der Region haben auch die Beliebtheit von Mid-Caps mit heruntergezogen. Manche Mid-Caps werden aktuell mit dem 5- bis 6-fachen des Gewinns vor Zinsen, …