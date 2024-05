Am morgigen Mittwoch kommen die Aktionäre der Volkswagen AG zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Im Vorfeld des Treffens werden kritische Stimmen laut. Doch die satte Dividende lockt offenbar Last-Minute-Käufer. Die VW-Vorzugsaktie setzt sich am Dienstag an die Spitze der DAX-Tagessieger. - Was auf der HV erwartet wird.

