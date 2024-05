Coinbase Aktie im Aufwind - 250-Dollar-Marke im Blick

Die Coinbase Aktie befindet sich nach einer wichtigen Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht SEC weiter im Aufwind. Auch die geldpolitischen Entwicklungen jenseits des Atlantiks dürften in den kommenden Tagen weiterhin auf Interesse stoßen.

Mit rund 237 Dollar kommt das Papier damit auf ein Wochenplus von rund 15,50 Prozent. Nach SEC-Entscheid über Ether-Spot-ETF - Kryptosensible Werte können profitieren Erstmals in der Geschichte hatte die US-amerikanische Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) am vergangenen Donnerstag den Weg für sogenannte Ether-Spot-ETFs freigemacht und damit einen weiteren Meilenstein gesetzt. Die jeweiligen ETF-Emittenten müssen für den tatsächlichen Handel allerdings noch grünes Licht erhalten. Bis zur finalen Lancierung könnten demnach noch mehrere Wochen vergehen. Auf Monatssicht kann der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (USD) (ETH) um rund ein Fünftel an Wert zu legen.

Im positiven Kielwasser der Ether-Kurses konnte somit zuletzt auch die Coinbase Aktie profitieren.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

