Pepe-Schockprognose: Macht der Token wirklich aus $10.000 eine Million?

Pepe hat in den letzten Wochen eine wahre Achterbahnfahrt hingelegt. Fast täglich knackte der Token ein neues Allzeithoch und zog damit die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich. Gestern um 10:00 Uhr erreichte der Kurs erstmals 0,00001718 Dollar, was einen Anstieg von 88 % seit der Genehmigung der Ether ETF-Anmeldungen durch die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 20. Mai entspricht. Die Performance von Pepe sorgt in der Kryptoszene für reichlich Gesprächsstoff. Aktuell kühlt der Kurs gerade etwas ab und bleibt mit 0,00001649 etwa auf dem Niveau vom Vortag.

Pepe Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Ein Blick auf die Charts auf Coinmarketcap und man sieht sofort: Pepe ist auf einem echten Höhenflug. In den letzten sieben Tagen ging es um 82 % nach oben, und im letzten Monat sogar um über 123 %. Kein Wunder, dass ein bekannter Analyst und Kryptoexperte, der im Herbst 10.000 Dollar in Pepe gesteckt hat, jetzt plant, seine Token zu halten, bis sie eine Million Dollar wert sind.

Krypto Rover sieht eine Million als Ziel

Dieser Experte, besser bekannt als Krypto Rover, hat auf YouTube über 140.000 Follower und auf X über 780.000 Anhänger. Am 24. Mai postete er: "Ich habe $10k in $PEPE investiert und es ist jetzt über $166k wert. Ich werde nichts verkaufen, bis es $1.000.000 erreicht." Damit dieses ambitionierte Ziel Realität wird, müsste die Marktkapitalisierung von Pepe auf über 50 Milliarden Dollar klettern. Momentan liegt sie bei rund 7 Milliarden Dollar - schon beeindruckend, aber der Weg zur Milliarde ist noch lang. Am 23. Mai nannte Krypto Rover genau diese 50 Milliarden als sein Ziel für diesen Zyklus.

https://x.com/R0VERCCRC/status/1794019779453591904

Pepe voll im Trend

Pepe setzt seinen kometenhaften Aufstieg fort und erreichte ein neues Allzeithoch von $0,00001718, bevor es zu einem marginalen Rückgang kam. Derzeit wird der Token bei $0,000017 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von knapp unter 7 Milliarden Dollar. Sogar Abwandlungen wie "PEPE on SOL", also auf der Solana Blockchain, kann die Investoren überzeugen und recht schnell 60 Millionen Market Cap einsammeln.

Mit einer beeindruckenden Rallye von140 % im letzten Monat ist Pepe nun die 19. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Zudem übertrifft das tägliche Handelsvolumen von 2,5 Milliarden Dollar das von großen Altcoins wie XRP, BNB oder Dogecoin.

Die zentrale Frage, die sich Anleger jetzt stellen, lautet: Wird Pepe weiter steigen und wie hoch kann er noch klettern? Einige clevere Investoren diversifizieren bereits in andere neue Meme-Coins, wobei der KI-gesteuerte Meme-Token WienerAI als eine der besseren Alternativen gilt.

Pepe Coin hat sich im Mai als eine der leistungsstärksten Kryptowährungen erwiesen. Pepe hat zuletzt auch Uniswap und Polygon überholt und nun das NEAR Protocol ins Visier genommen. Doch ob der Meme-Token seinen Aufwärtstrend im Juni fortsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Die bullische Stärke von Pepe ist hauptsächlich auf seine starke Korrelation mit Ethereum zurückzuführen. Die überraschende Genehmigung von Spot-Ethereum-ETFs und der anschließende Anstieg von ETH haben dem Meme-Token einen massiven Schub gegeben und zu mehreren neuen Allzeithochs geführt.

Diese Korrelation zwischen den beiden Assets ist kein neues Phänomen. Meme-Coins fungieren oft als gehebelte Wetten auf ihre jeweiligen nativen Token, wobei Bonk und Solana die vielleicht größten Beispiele für diesen Trend sind.

Pepe hängt an Spot ETFs

Eine Prognose für den Pepe-Preis hängt daher weitgehend vom Verlauf von Ethereum im Juni ab. Zwar hat die SEC die 19b-4-Anmeldungen für Spot-Ethereum-ETFs genehmigt, aber die Abteilung für Unternehmensfinanzierung muss noch die S-1-Formulare genehmigen. Diese Genehmigung könnte von Wochen bis zu Monaten dauern, was zu einem vorübergehenden Mangel an institutionellen Zuflüssen führen und die Preisentwicklung von ETH und damit auch von Pepe beeinträchtigen könnte.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Markt die Zuflüsse durch die Spot-Ethereum-ETFs überschätzt. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas erwartet, dass die Ethereum-ETFs nur 10-15 % des Umfangs der Bitcoin-ETFs erreichen könnten. Schwache Zuflüsse könnten eine impulsive Verkaufswelle bei ETH auslösen, was zu noch mehr Verkaufsdruck für Pepe führen würde.

Ist WienerAI die bessere Wahl?

Während Pepe im Juni möglicherweise eine Kurskorrektur erfährt, gewinnt WienerAI ($WAI) zunehmend an Aufmerksamkeit. Mit seinem humorvollen Meme-Coin-Charakter und modernster KI-Technologie zieht WienerAI viele Investoren an.

https://x.com/WienerDogAI/status/1792907692375519633

Die Presale-Phase von WienerAI hat bereits über 3,2 Millionen Dollar im ICO eingebracht. Damit sollte schon bald eine breite Basis für den Launch des Token geschaffen werden.

Ähnlich wie Pepe ist auch WAI ein Ethereum-basierter Meme-Coin und könnte vom kommenden Bullrun von ETH profitieren. Aber im Gegensatz zu Pepe ist WienerAI kein reiner Spaß-Token, der nur im Schlepptau von ETH steigt und fällt.

Im Kern plant WienerAI die Einführung eines hochmodernen KI-Trading-Bots, der als perfekter Begleiter für alle Token-Inhaber fungieren soll und ihnen bei handelsbezogenen Fragen zur Seite steht. Mittels der vorausschauenden KI sollen so profitable Handelsgelegenheit herausgefunden werden und dem Trader inklusive Risikoeinschätzung präsentiert werden. Darüber hinaus bietet WienerAI nahtlose Swaps und MEV-Schutz ohne zusätzliche Kosten.

Das native Staking-Protokoll von $WAI bietet ebenfalls eine großartige Möglichkeit für passives Einkommen. Presale-Käufer, die ihre Bestände staken, sammeln bereits jetzt attraktive Staking-Belohnungen, derzeit mit einer jährlichen Rendite von über 310 %.

Smart-Money-Trader wie Michael Wrubel und Jon Trading haben WienerAI als den besten AI-Meme-Coin bezeichnet. Andere Experten sind der Meinung, dass WienerAI nach seinem Launch bis zu 100-fache Renditen erzielen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.