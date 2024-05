Baden-Baden (ots) -Die Juni-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Tattoo Liebe" ab sofort in der ARD MediathekEin Fünftel der Deutschen ist heute tätowiert. Hinter den Millionen Körperbildern verbergen sich vielfältige persönliche Geschichten: der Löwe als Krafttier, die Landkarte als Erinnerung an einen Lieblingsort, der Doppel-Käfer als Partnertattoo oder der japanische Drache als Statement. Die Doku bietet Einblicke in drei Studios aus dem Südwesten: "Checker Demon" in Stuttgart-Feuerbach, "Lord's Bodega" im urbanen Stuttgarter Westen und "Danis Tattoo Stüble" in Hirrlingen bei Tübingen.Warum anschauen?Das Publikum erlebt mit, wie aus Sehnsüchten professionelle Tattoos entstehen - und welche Geschichten sich dahinter verbergen.Wo zu finden?Alle vier Folgen ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/tattoo-liebe/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjI0/1)."Alles Liebe!" ab sofort in der ARD MediathekIn der Doku-Reihe erzählen außergewöhnliche Paare ihre Liebesgeschichte: Menschen, die einander jenseits von Konventionen lieben. Die Serie zeigt den magischen Moment der ersten Begegnung, die Versöhnung nach Krisen und erweckt Momente, in denen die Kamera nicht dabei war, mit Szenen im Graphic-Novel-Stil zum Leben. Dazu gibt es authentische Interviews mit viel Tiefgang.Warum anschauen?Einzigartiger Einblick in die Vielfalt menschlicher Beziehungen - Liebe jenseits der Konventionen ganz im Zeichen der Diversität.Wo zu finden?Alle vier Folgen ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/alles-liebe/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzY5).Neue Staffel "Babbel Net!" mit Bülent Ceylan ab 6. Juni in der ARD MediathekIn der dritten Staffel der Show zeigt Bülent Ceylan mit einer Mischung aus Comedy und Wissenschaft vollen Einsatz. Ob in der bunten Welt der Fetische, als mittelalterlicher Hofnarr am Pranger, als türkischer Sherlock Holmes oder nach einer Roten Karte auf dem Fußballplatz - der Comedian gibt Einblicke in alltägliche und ungewöhnliche Lebensthemen. Unterstützt wird Bülent auch in dieser Staffel von prominenten Expert:innen wie Ex-Fußballer und "Let's Dance"-Gewinner Rurik Gislason, Kriminalistin und Moderatorin Alexandra Rietz, Bier-Fluencerin Verena Angermeier und Tatortreiniger Thomas Kundt.Warum anschauen?Beste Unterhaltung voller skurriler Selbstversuche, überraschender Musikeinlagen und mitreißender Stand-ups.Wo zu finden?Ab 6. Juni immer donnerstags ab 18 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/babbel-net-mit-buelent-ceylan/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDg1)."SWR Story: Kindermedizin in Not. Kleine Patienten - große Verlierer?" ab 12. Juni in der ARD MediathekLeo ist vier Jahre alt und hat Krebs. Er müsste schnell operiert werden, doch die Kapazitäten im Olgahospital in Stuttgart sind knapp. Alle hier arbeiten am Limit, trotzdem müssen immer wieder OP-Termine verschoben werden - wegen Finanznot und Fachkräftemangel. Ähnlich ist es im Bereich der ambulanten Versorgung. Viele Eltern verzweifeln auf der Suche nach einer Kinderarztpraxis. Was läuft schief in der Kindermedizin?Warum anschauen?Ein Einblick in die Realität der angespannten medizinischen Versorgungslage für Kinder.Wo zu finden?Ab 12. Juni in der ARD Mediathek."Die Millionendiebin" ab 13. Juni in der ARD AudiothekIm September 2022 verliebt sich Mirnesa S. in einen Mann, der sie zum Diebstahl bei ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma, überredet haben soll. Es dauert nicht lange und sie stiehlt 1,25 Millionen Euro, flieht mit ihrem Liebhaber nach Wien, dann weiter nach Serbien, wo sie Angst bekommt und fliehen will. Der sechsteilige ARD-Podcast "Die Millionendiebin" ist eine Produktion von DASDING, dem jungen Angebot des SWR.Warum anhören?Packender Storytelling-Podcast, der den Fall der Millionendiebin rekonstruiert - aus Perspektive der Diebin und der Polizei und Staatsanwaltschaft, die auf ihrer Suche im Dunkeln tappen.Wo zu finden?Ab dem 13. Juni in der ARD Audiothek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Fdie-millionendiebin%2F13421881%2F&data=05%7C02%7CCorinna.Scheer%40swr.de%7C9b36a0c2443d4073e83f08dc7a3c0656%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638519645426173552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yQ4b08PTqyKw%2BSh1uvogRRKNmbRU%2FM7voKY0yzVbEwE%3D&reserved=0).Zweite Staffel "Mafia Land" ab 20. Juni in der ARD AudiothekAuch in der zweiten Staffel geht es um die Spuren der Mafia in Baden-Württemberg. In Mannheim gibt es spektakuläre Festnahmen, Verhöre durch italienische Star-Ermittler und blutige Morde mit Mafia-Hintergrund. Wie aktiv ist die Cosa Nostra in Baden-Württemberg und wie sehen ihre Geschäfte aus? Was weiß man in Sizilien über "die deutsche Spur", die schon Star-Ermittler Paolo Borsellino kurz vor seiner Ermordung nach Mannheim führte?Warum anhören?Spannende Erkenntnisse über die Aktivitäten der Mafia im Ländle.Wo zu finden?Ab 20. Juni in der ARD Audiothek (https://www.swr.de/mafia-land/mafia-land-swr-true-crime-podcast-100.html)."Wofür ich lebe - Klimarettung" ab 21. Juni in der ARD AudiothekDie Aktivist:innen der Letzten Generation kleben sich auf der Straße fest, besprühen Denkmäler und blockieren den Flugverkehr. Dafür riskieren sie Gefängnis- und Geldstrafen. Und sie ernten viel Kritik, auch von anderen Aktivist:innen. Direkte Erfolge ihres Protestes werden noch immer nicht sichtbar. Bei einigen führt das zu Resignation, andere kämpfen weiter. Woher nehmen sie den Glauben und das Durchhaltevermögen? Spielt dabei die christliche Erziehung eine Rolle?Warum anhören?Die ARD-Sommerreihe "Wofür ich lebe" porträtiert Menschen, die ihren Sinn im Leben gefunden haben. Was motiviert die Aktivist:innen trotz widriger Umstände weiterzukämpfen?Wo zu finden?Ab 21. Juni in der ARD Audiothek.Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-juni-2024 und http://swr.li/pressedossier-streaming-tipps