Nach einem enttäuschenden IPO-Jahr 2023 soll es in diesem Jahr besser werden. Mit dem Panzergetriebebauer Renk oder der Parfümeriekette Douglas gab es 2024 hierzulande bereits größere Börsengänge zu feiern. In Baden-Württemberg rüstet sich schon der nächste Kandidat für den Sprung auf das Börsenparkett. Mit Sunrise Medical strebt erneut ein Unternehmen an die Börse. Beheimatet im baden-württembergischen Malsch, entwickelt, baut und vertreibt Sunrise Medical manuelle und elektrische Rollstühle, therapeutische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...