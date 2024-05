Die Investmentstory von Altech Advanced Materials ist durchaus komplex und erfordert viel Vertrauen in die Realisierung der Ziele. Immerhin haben sich die Heidelberger mit der Entwicklung eines leistungssteigernden Additivs für E-Auto-Batterien (Silumina Anodes) sowie der Produktion von Festkörperbatterien zur stationären Energiespeicherung (Cerenergy) gleich zwei super spannende, aber eben auch ambitionierte Projekte mit stattlichem Investitionsbedarf auf ... The post Altech Advanced Materials: Start so schnell wie möglich appeared first on Boersengefluester.

