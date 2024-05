BEIJING (IT-Times) - BYD hat heute seine neueste Generation der DM-Technologie präsentiert, die in Plug-in-Hybrid-Modellen (PHEVs) des Unternehmens zum Einsatz kommt. Die BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat heute die fünfte Generation der DM-Technologie (Dual Mode) vorgestellt und damit einen weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...