Zug (www.anleihencheck.de) - HBM-Portfoliounternehmen Yellow Jersey Therapeutics wird übernommen - AnleihenewsHBM Healthcare Investments (ISIN CH0012627250/ WKN 984345) gab heute bekannt, dass Yellow Jersey Therapeutics, eine Portfoliogesellschaft, eine Vereinbarung mit Johson & Johnson abgeschlossen hat, wonach Johnson & Johnson für einen Gesamtbetrag von USD 1,25 Milliarden die weltweiten Rechte an NM26 erwerben wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

