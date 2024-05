Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kauflaune im ETF-Handel hält an, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen gute Umsätze in den großen Indices wie S&P 500, DAX und NASDAQ. Meist sind es Käufe", erkläre Leo Puschmann von Lang & Schwarz. Jan Duisberg von der ICF Bank registriere sehr viel Kaufinteresse an US-Aktien. Der DAX stehe am Dienstagmittag mit 18.831 Punkten nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 18.892,90 Punkten. Auch die US-Börsen würden sich weiter nahe ihren Hochs bewegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...