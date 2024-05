EQS Stimmrechtsmitteilung: MorphoSys AG

MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.05.2024 / 16:00 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: MorphoSys AG Straße, Hausnr.: Semmelweisstr. 7 PLZ: 82152 Ort: Planegg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900493806K77LRE72

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS AG



5. Datum der Schwellenberührung: 22.05.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,63 % 5,07 % 13,70 % 37716423 letzte Mitteilung 8,78 % 4,01 % 12,80 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006632003 0 906714 0,00 % 2,40 % DE000A4BGGU0 0 1943259 0,00 % 5,15 % US6177602025 0 404689 0,00 % 1,07 % Summe 3254662 8,63 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch für verliehene Aktien (DE0006632003) Jederzeit 2192 0,01 % Nutzungsrecht - Stammaktien (DE0006632003) Jederzeit 50190 0,13 % Nutzungsrecht - Stammaktien (DE000A4BGGU0) Jederzeit 498611 1,32 % Nutzungsrecht - Amerikanische Hinterlegungsscheine (US6177602025) Jederzeit 295174 0,78 % Rückübertragungsanspruch - Amerikanische Hinterlegungsscheine (US6177602025) Jederzeit 68875 0,18 % Summe 915042 2,43 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wandelanleihen (DE000A3H2XW6) 16/10/2025 25/11/2020 - 30/08/2025 Physisch 44177 0,12 % Nutzungsrecht über Wandelanleihen (CH1286962597) Jederzeit Bar 3514 0,01 % Nutzungsrecht über Wandelanleihen (DE000A3H2XW6) Jederzeit Physisch 555259 1,47 % Swaps on Baskets (DE000A4BGGU0) 27/08/2026-28/04/2027 Bar 394480 1,05 % Summe 997430 2,64 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Switzerland AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Limited % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Asset Management AG % % % UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 7,46 % % 8,66 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Financial Services Inc. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

27.05.2024





