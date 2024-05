© Foto: Christoph Dernbach/dpa



Der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in den USA baut seine starke Marktposition weiter aus und kauft für 4,4 Milliarden US-Dollar die Mobilfunksparte von US Cellular. Die US-Tochter der Deutschen Telekom wird neben den Kunden und Einzelhandelsgeschäften auch 30 Prozent der Spektrum-Aktiva von US Cellular übernehmen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Kombination von Bargeld und einer Übernahme von Schulden in Höhe von bis zu 2 Milliarden US-Dollar zusammen. Die Transaktion, die noch der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden bedarf, soll Mitte 2025 abgeschlossen werden. Der Mobilfunkmarkt in den USA gilt als nahezu gesättigt und stark umkämpft. In diesem Umfeld will T-Mobile US seine …