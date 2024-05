© Foto: adobe.stock.com



Die Korrektur hat die Ölpreise weiterhin fest im Griff. Weder Brent Oil noch WTI Oil will es gegenwärtig gelingen, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Ende der Schwächephase ist nicht in Sicht. Aus charttechnischer Sicht droht weiteres Ungemach Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Der Deckel sitzt fest. Brent Öl notiert noch immer unterhalb der wichtigen Widerstandszone 84,5 US-Dollar / 85,0 US-Dollar. Dass dieser Widerstandsbereich in den letzten Handelstagen nicht ernsthaft getestet wurde, ist ein deutliches Warnsignal. Und bei weitem ist es nicht das einzige. Nach dem Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie verpasste es Brent Öl, dieses daraus resultierende …