PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2024 Die Eigenkapitalquote beträgt 25,5 % (Vorjahr 26,8 %).

Der Konzernumsatz lag mit 78,7 Mio. CHF um 2,4 Mio. CHF unter dem Vorjahreswert.

Das Betriebsergebnis reduzierte sich leicht auf -5,9 Mio. CHF (Vorjahr -5,6 Mio. CHF). Pratteln, 28. Mai 2024 - Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2024 wie erwartet. Konzernentwicklung im ersten Quartal 2024 Der Rückgang der Umsatzerlöse resultierte aufgrund der Filmproduktionen. Die aktivierten Filmproduktionen und anderen aktivierten Eigenleistungen lagen mit 28,2 Mio. CHF um 2,5 Mio. CHF über dem Vorjahreswert.

Der operative Konzernaufwand blieb nahezu auf dem Vorjahresniveau und erhöhte sich nur geringfügig um 0,7 Mio. CHF bzw. 0,6 % auf 115,4 Mio. CHF.

Infolgedessen resultiert ein EBIT von -5,9 Mio. CHF, nach -5,6 Mio. CHF im Vorjahresquartal, und das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. CHF von -9,5 Mio. CHF auf -8,3 Mio. CHF.

Das Eigenkapital blieb mit 160,4 Mio. CHF stabil im Vergleich zum Jahresende 2023. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2024 1Q2023 Abw. in % Umsatzerlöse 78,7 81,2 -3,0 EBIT -5,9 -5,6 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -8,3 -9,5 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -8,3 -9,6 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,15 -0,17 n/a Segmentumsatz Film 40,4 45,0 -10,2 Sport und Event 38,3 36,2 5,9 Segmentergebnis Film -1,7 1,1 n/a Sport und Event -3,1 -5,2 n/a in Mio. CHF 31.03.2024 31.12.2023 Abw. in % Bilanzsumme 630,2 598,8 5,2 Eigenkapital 160,4 160,4 0,0 Eigenkapitalquote (%) 25,5 26,8 -1,3 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 197,2 153,7 28,3 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 32,9 25,5 29,0



Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch





