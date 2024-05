FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Dienstag knapp vor einem Rekordhoch die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex kam am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an seinen Höchststand von Mitte Mai bei knapp 18 893 Punkten heran. Dort aber wurde die Luft zu dünn. Der Dax drehte nach unten ab und schloss zum Handelsende 0,52 Prozent niedriger bei 18 677,87 Punkten.

Kaum Unterstützung erhielt der Dax von den fünf Schwergewichten SAP, Siemens, Airbus, Deutsche Telekom und Allianz, deren Kurse nachgaben. Hier reichten die Verluste bis zu knapp 2 Prozent für SAP.

Trotz des Rücksetzers des Dax sehen Börsianer diesen unverändert im Aufwärtstrend. "Aktuell sieht es so aus, als wollten sich die Bullen mit dem Deutschen Aktienindex still und leise an das Allzeithoch heranpirschen", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Die Pessimisten am Markt hätten offenkundig "kapituliert", der Dax scheine abgesehen von kurzen Rücksetzern nur steigen zu können.

Der MDax der mittelgroßen Werte konnte am Dienstag ebenfalls anfängliche Gewinne nicht halten und gab am Ende um 0,54 auf 27 134,66 Zähler nach./bek/he

