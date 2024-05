Spekulationen über Veränderungen im Eigentümerkreis von Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) halten sich schon seit geraumer Zeit. Der chinesische Alleineigentümer Fosun braucht dringend Geld, um seinen Schuldenberg abzubauen. Dass es nun so schnell geht, hat allerdings auch HAL überrascht. Mitten in der Nacht auf Dienstag kündigte die niederländische ABN Amro (Bethmann) die Übernahme von HAL für 672 Mio. Euro an. Das ungewöhnliche Timing ist der Zeitverschiebung und dem Handel in Hongkong, wo Fosun notiert ist, geschuldet. Auf der Übernahme-PK in Frankfurt zeigten sich ABN Amro-CCO Choy van der Hooft-Cheong und Deutschland-Chef Hans Hanegraaf mächtig stolz über den Zukauf, der das unter dem Dach der Bethmann Bank gebündelte deutsche Wealth Management-Geschäft der Niederländer strategisch bestens ergänzt und auch über eine ähnliche Unternehmenskultur verfügt. Mit der Übernahme von HAL (26 ...

