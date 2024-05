Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -"Den Weg für zukünftige Talente ebnen".Das im Oktober 2017 gegründete Global Fashion Collective (GFC) ist eine Plattform, die sich der Förderung der Zukunft globaler Modetalente widmet und diesen aufstrebenden Stars eine Bühne bietet, um eine globale Bühne zu erreichen.Global Fashion Collective (GFC) ist ein internationales Team von Fachleuten, das Designer unterstützt, indem es gemeinsam mit ihnen den Weg zum Erfolg in der Modewelt ebnet. Unter dem prestigeträchtigen Dach der New York Fashion Week und der Rakuten Fashion Week Tokyo, die alle zwei Jahre stattfinden, sowie mit Shows während der Londoner, Mailänder und Paris Fashion Weeks haben wir mehr als 230 internationale Designer einem weltweiten Publikum vorgestellt und ihnen geholfen, ihre international anerkannten Marken zu etablieren.Unser Leitbild Das Global Fashion Collective (GFC) setzt sich dafür ein, die Zukunft der Mode durch die Förderung eines integrativen und vielfältigen Umfelds neu zu gestalten. Wir engagieren uns für die Förderung von Talenten aus der ganzen Welt und gehen dabei über Modeschauen hinaus, um eindrucksvolle Erfahrungen zu schaffen.Unsere Vision Global Fashion Collective strebt danach, ein führendes Unternehmen in der globalen Modeindustrie zu sein und vielversprechende Designer innovativ zu präsentieren und zu unterstützen. Wir nehmen an den großen Modewochen in New York, Tokio, London, Mailand und Paris teil und wollen die Mode zugänglicher und repräsentativer machen. Indem wir Kreativität und Inklusivität fördern, dienen wir als "Pathway Creation Partner" und begleiten zukünftige Talente auf ihrem Weg in die Modewelt.Während wir uns aufgeregt auf die Saison vorbereiten, stellen wir Ihnen hier einige Designer vor, die wir im Rahmen der kommenden SS25-Showcases des Global Fashion Collective auf der Rakuten Fashion Week in Tokio, der New York Fashion Week und den Modewochen in London, Mailand und Paris für den Frühling/Sommer 2025 hervorheben möchten:- Altmodische Standards (https://oldfashionedstandards.com/)- Mahaud (https://www.mahaud.fr/)- Tess Man Haute Couture (https://tessmannhautecouture.com/)- Kleid en Doris (https://www.dressendoris.com/)- David Layer (https://www.david-layer.com/)- Valienne (https://valienne.com/)- Par Jane (http://parjane.com/)Alle oben genannten Spitzendesigner haben in der Vergangenheit mit VFW oder GFC zusammengearbeitet. Einer der Schwerpunkte auf der Liste der zurückkehrenden Designer ist die Marke David Layer,, die aus Japan stammt. Die Marke wird in Paris ihre Spezialität, den Herrenanzug, vorstellen. Darüber hinaus wird die aus Kanada stammende Marke Old Fashioned Standards, die bereits an früheren Vancouver Fashion Weeks teilgenommen hat, nun auch an der Tokioter Modewoche teilnehmen, nachdem sie den renommierten Nancy Mak Award 2024 für ihre kreative Inspiration gewonnen hat. Und schließlich kommt Mahaud, ein Stylingstudio aus Frankreich, in dieser Saison nach New York, um seine neuesten kühnen Looks zu präsentieren, die die neue Generation der Mode repräsentieren. Wir freuen uns, diese außergewöhnlichen Talente aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen, die die heutige Modeszene beeinflussen und zukünftige Stiltrends prägen.Folgen Sie uns, um zu erfahren, wo Sie die Shows sehen können, und halten Sie sich über das Line-up auf dem Laufenden, das kurz vor den Veranstaltungsterminen im September bekannt gegeben wird:www.globalfashioncollective.com IG: https://www.instagram.com/globalfashioncollective/ YouTube: https://www.youtube.com/@globalfashioncollectiveKontakt für allgemeine Informationen, einschließlich Anfragen zu Designern und Sponsoren:info@globalfashioncollective.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2423194/Global_Fashion_Collective_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2423195/Global_Fashion_Collective_NYFW.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-weltweites-spektakel-zukunftiger-modetalente-steht-bevor-global-fashion-collective-bereitet-sich-auf-die-kommende-ss25-saison-vor-und-bietet-allen-die-moglichkeit-sich-einzubringen-und-aus-erster-hand-zu-erfahren-302156984.htmlPressekontakt:media@globalfashioncollective.com,Natalia Cassel,+447872506429Original-Content von: Global Fashion Collective, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175013/5789321