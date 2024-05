Textron Aviation gab heute bekannt, dass das 400. Exemplar des Geschäftsreiseflugzeugs Cessna Citation Latitude die Produktion im Werk des Unternehmens in Wichita (Kansas) verlassen hat und noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll. Die Mitarbeiter würdigten diesen Meilenstein mit einer besonderen Feier am Firmenhauptsitz in Wichita.

Der mittelgroße Geschäftsreisejet Cessna Citation Latitude wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Die Citation Latitude hat sowohl in Bezug auf Leistung und Effizienz als auch auf das Kabinenerlebnis neue Maßstäbe gesetzt", sagte Todd McKee, Senior Vice President, Integrated Supply Chain. "Dank des Engagements und der Fähigkeiten unseres Teams entwickeln und verbessern wir die Konstruktion und den Herstellungsprozess der Citation-Jets stetig weiter und bieten unseren Kunden eine unübertroffene Leistung, Produktivität und Rentabilität. Mit Blick auf die Zukunft investieren wir auch weiterhin in Forschung und Entwicklung, um das Reisen mit dem Flugzeug weiter zu inspirieren."

Die 2015 zertifizierte Citation Latitude ist seit acht Jahren in Folge der meistausgelieferte mittelgroße Geschäftsreisejet der Welt und erfreut sich aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und beeindruckenden Reichweite von 2.700 Seemeilen großer Beliebtheit bei den Kunden. Bei der Montage der Citation Latitude kommen zahlreiche technologische Neuerungen zur Anwendung, darunter der Einsatz automatisierter Robotertechnik, die Verwendung monolithisch bearbeiteter Strukturen sowie ergonomisch optimierter Werkzeugstationen, was zu einer hohen Präzision während des gesamten Bauprozesses führt. Durch diese Fortschritte profitieren die Kunden von höchster Qualität, beeindruckenden Wartungsintervallen und geringen Stillstandszeiten der Flugzeuge.

Mit einer Kabine mit flachem Boden, die reichlich Platz für neun Passagiere bietet, kann das Flugzeug nonstop zwischen Zielen wie Los Angeles und New York oder Genf und Riad fliegen. Die Citation Latitude ist die bevorzugte Wahl von Kunden, die sie für ein breites Spektrum von Einsätzen einsetzen, darunter Unternehmensflüge, Charterflüge, Privatreisen, Ambulanzflüge, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Versorgungstransporte, Luftvermessung, Fluginspektion, Schulung und zahlreiche andere Spezialeinsätze.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude mit einer Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 Kilometer) für vier Passagiere bei hoher Reisegeschwindigkeit zeichnet sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz aus. Die in ihrer Klasse führende Startstrecke von nur von 3.580 Fuß bei maximaler Abflugmasse bietet den Betreibern eine größere Reichweite von kurzen Flugplätzen aus. Der Innenraum der Citation Latitude bietet ein unübertroffenes Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und kultiviertesten Kabinenumgebung in ihrer Kategorie. Mit einem flachen Boden und sechs Fuß Kabinenhöhe bietet das Flugzeug eine Fülle von Innovationen und außergewöhnlichen Funktionen.

Das funkbasierte Kabinenmanagementsystem bietet jedem Passagier produktive Konnektivität und Unterhaltung über seine persönlichen elektronischen Geräte Bei der Standardbestuhlung bietet der Citation Latitude Jet bis zu neun Passagieren bequem Platz. Verlängerte Wartungsintervalle sorgen für die niedrigsten direkten Betriebskosten im Mittelklassesegment.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen mit dem Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., sein kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für seine Kunden zu entwickeln und anzubieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungs-Kolbenmotorflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungssystemen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Weitere Informationen finden Sie unter www.textron.com.

