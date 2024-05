Top 3 Memecoins mit Explosionspotenzial im Juni

Der Kryptomarkt entwickelt sich ständig weiter, und unter den zahlreichen digitalen Währungen stechen Memecoins aufgrund ihrer humorvollen Natur und ihres viralen Potenzials besonders hervor. Im Juni gibt es wieder einige vielversprechende Kandidaten, die aufgrund ihrer innovativen Ansätze und starken Community-Unterstützung das Potenzial haben, explosive Kursgewinne zu erzielen.

Dogeverse - dank Multichain-Ansatz zum neuen Schwergewicht im Memecoin-Space?

Der erste Coin, um den es hier gehen soll, ist Dogeverse. Der brandneue Meme Coin nutzt hochmoderne Bridging-Technologien, um seine Reichweite über mehrere Blockchains hinweg zu erweitern und vom Potenzial solcher Technologien wie der PortalBridge zu profitieren. Tatsächlich ist Dogeverse ein Multichain-Token, der bisher auf sechs Blockchains verfügbar ist. Zu diesen Blockchains gehören Ethereum (ERC-20), Binance Smart Chain (BNB Chain), Polygon, Avalanche, Base und Solana. Die breite Basis an Blockchains erhöht die Reichweite von Dogeverse im Krypto-Space signifikant. Der Coin ist somit für viel mehr Anleger zugänglich, und die Communitys von Memecoins unterschiedlicher Netzwerke und Krypto-Ökosysteme werden auf ihn aufmerksam.

Ein weiterer Faktor, der zum schnell wachsenden Hype um Dogeverse beiträgt, ist sein typisches Memecoin-Maskottchen. Das Maskottchen trägt den Namen Cosmo The Doge und wird als fiktiver Hund dargestellt, der zwischen den Blockchains umherspringt. Die kreative Darstellung hat dem neuen Memecoin bereits vor seinem ersten offiziellen Listing an einer Krypto-Börse viel Bekanntheit und Multi-Millionen-Investitionen eingebracht.

Quelle: Thedogeverse.com

Anleger können den Coin bereits heute im PreSale erwerben, bevor er der breiten Masse zugänglich gemacht wird. Durch diesen PreSale wurden bereits über 15 Millionen Dollar an Startkapital in Dogeverse investiert. Der PreSale steht nun kurz vor dem Ende, und Anleger haben nur noch sechs Tage Zeit, um Dogeverse-Coins zum stark vergünstigten Preis von nur 0,00031 Dollar zu kaufen. Für den Kauf können sowohl Ethereum als auch USDT oder eine Kreditkarte verwendet werden.

Neben potenziellen zukünftigen Kurssteigerungen können Anleger auch von attraktiven Staking-Renditen profitieren, falls sie sich dazu entscheiden, ihre Coins im Staking-Vertrag von Dogeverse für einen befristeten Zeitraum zu sperren. Bisher wurden so bereits fast 35 Milliarden Dogeverse-Coins gestaked, und Anleger können aktuell eine Rendite von 47 Prozent pro Jahr verdienen.

Jetzt in Dogeverse investieren

Sealana - Solana als Basis schafft eine bullische Ausgangslage

Der nächste wichtige zu erwähnende Coin, trägt den Namen SEAL. Genau wie Dogeverse befindet sich auch SEAL aktuell noch vor seinem ersten Börsenlisting und gerade im PreSale. Anleger haben somit die Möglichkeit, von stark vergünstigten PreSale-Konditionen zu profitieren und so früh wie möglich in den Coin einzusteigen. Im Gegensatz zu Dogeverse fokussiert sich das Projekt Sealana hinter SEAL jedoch auf die namensgebende Blockchain Solana.

Quelle: Sealana.io

Das Solana-Netzwerk ist derzeit eines der gefragtesten im gesamten Krypto-Space. Immer mehr Projekte bauen auf der Solana-Blockchain auf und nutzen deren Vorzüge wie schnelle Transaktionsgeschwindigkeit und sehr niedrige Transaktionskosten zu ihrem Vorteil. Besonders im aktuellen Bullenmarkt hat sich das Netzwerk als sehr vorteilhaft für Memecoins erwiesen. Sowohl Dogwifhat (WIF) als auch Book of Meme (BOME) basieren auf Solana und verzeichneten kurz nach ihrem Launch signifikante Wertsteigerungen. Im Fall von Dogwifhat konnte der Coin sogar binnen kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar aufbauen und ist nun der viertgrößte Memecoin überhaupt. Das verdeutlicht das enorme Potenzial, das Solana-basierte Memecoins wie SEAL aktuell haben.

Anleger erkennen dieses Potenzial, was erklärt, warum bereits im PreSale innerhalb weniger Wochen über 3 Millionen Dollar in SEAL investiert wurden. Der Coin hat im PreSale einen festen Preis von 0,022 Dollar und Anleger können ihn mit Ethereum, USDT oder einer Kreditkarte erwerben. Neuigkeiten zu weiteren Entwicklungen, Updates und Informationen zum Launch des Coins werden über die offiziellen Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Sealana könnte optimal positioniert sein, um in großem Ausmaß von der nächsten Memecoin- und Solana-Rallye profitieren zu können.

Jetzt in SEAL investieren

WienerAI - AI-Integration schafft Use-Cases und hebt Memecoin von Konkurrenz ab

Der dritte vielversprechende Coin für den Juni setzt weder auf Multichain-Funktionalität noch auf ein einzelnes Netzwerk wie Solana, sondern auf zwei Wachstumstrends im Krypto-Space: die Kombination eines Memecoins mit einem KI-Coin. Sein Name ist WAI und es handelt sich dabei um den nativen Token des neuen Krypto-Projektes WienerAI. Das Projekt vereint den Charme eines Memecoins, repräsentiert durch sein Dackel-Maskottchen, mit den tatsächlichen Use Cases eines KI-Tokens.

Quelle: Wienerdog.ai

Die KI-Funktionen von WienerAI sollen in Zukunft sowohl KI-gestütztes Trading als auch KI-optimierte Token-Swaps und MEV-Schutz umfassen. Damit möchte WienerAI seine Nutzer unterstützen, sinnvolle Trading-Entscheidungen zu treffen, von geringen Swap-Gebühren zu profitieren und sich vor Front-Running durch MEV-Bots zu schützen. Zusätzlich bietet WienerAI eine Staking-Funktion an, bei der Anleger aktuell die Chance haben, über 300 Prozent jährliche Renditen zu verdienen. Bisher wurden so bereits über 3,2 Milliarden WAI-Coins gestaked, was 68 Prozent aller im PreSale ausgegebenen Coins entspricht.

Genau wie die beiden vorangegangenen Projekte befindet sich auch der WAI-Coin von WienerAI also im PreSale. In diesem wurden bereits über 3,2 Millionen Dollar investiert. Der Coin kann aktuell zu einem Preis von 0,000711 Dollar erworben werden. Durch die Kombination der beiden Wachstumsmarktsektoren KI und Memecoins könnte WienerAI optimal positioniert sein, um in den nächsten Monaten nach seinem Launch ein großes Wachstum zu erleben.

Jetzt WAI kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.